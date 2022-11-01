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1 час назад

В Совфеде поддержали закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью

Lenta.ru

Социальный комитет Совета Федерации на заседании поддержал закон о привлечении к службе россиян с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совфеде поддержали закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что сенаторы рассмотрят соответствующий закон на пленарном заседании 2 ноября. Согласно нынешнему законодательству, призыву на военную службу в период мобилизации не подлежат те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления.

30 сентября парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации на Украине или других боевых действиях. В госсобрании-курултае региона заявили, что в случае принятия закона осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России своим участием в боевых действиях.

Впоследствии сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что актуальным является проект закона о помиловании осужденных за участие в боевых действиях — он, по ее мнению, устранит пробел в действующем законодательстве и даст заключенным возможность защищать интересы страны.

Политика,Ольга Ковитиди,Совет Федерации,Госдума,
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