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41 минуту назад

Новак заявил, что Москва и Тегеран обсудили сотрудничество почти по всем отраслям

Газета.Ruиещё 11

Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами практически по всем отраслям экономики. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, написало агентство ТАСС.

Москва и Тегеран обсудили сотрудничество почти по всем отраслям
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

"Мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям - это и энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, банковская сфера, наука, образование, здравоохранение и многие другие", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что торговый оборот между странами непрерывно растет - за восемь месяцев 2022 года на 45%. Накануне Новак сообщил, что Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран. О том, что эти две страны продолжают прорабатывать вопросы, касающиеся своповых поставок нефти и газа, Александр Новак говорил в начале октября.

В тот же день вице-премьер сказал, что Россия и Иран собираются в ближайшее время подписать соглашения, который будут касаться зоны свободной торговли с ЕАЭС. По его словам, страны смогли договориться о снятии барьеров, которые есть на пути развития торговли между государствами.

Политика,Александр Новак,ЕАЭС,
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