Москва и Тегеран обсудили сотрудничество почти по всем отраслям

Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами практически по всем отраслям экономики. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, написало агентство ТАСС.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

"Мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям - это и энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, банковская сфера, наука, образование, здравоохранение и многие другие", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что торговый оборот между странами непрерывно растет - за восемь месяцев 2022 года на 45%. Накануне Новак сообщил, что Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран. О том, что эти две страны продолжают прорабатывать вопросы, касающиеся своповых поставок нефти и газа, Александр Новак говорил в начале октября.