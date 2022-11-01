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42 минуты назад

Захарова призвала Лондон прокомментировать сообщение Трасс по «Севпотокам»

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение «it’s done» («с ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках». В своем Telegram-канале она отметила, что ее не волнует, кто и как получил эту информацию, а важен лишь ответ официальных лиц страны.

Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат также отметила, что ответ на этот вопрос ждут миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и «какова роль англосаксов» в теракте.

Напомним, что инцидент на «Северных потоках» в Балтийском море произошел в конце сентября. По словам президента России Владимира Путина, диверсия была организована «англосаксами». Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.

Накануне основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что после взрывов Трасс якобы отправила сообщение Блинкену о том, что с трубопроводами «покончено». По его словам, политик воспользовалась своим iPhone и написала госсекретарю через минуту после взрыва — до того, как о диверсии стало известно миру.

Политика,Лиз Трасс,Ким Дотком,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,МИД России,
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