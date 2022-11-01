Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение «it’s done» («с ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках». В своем Telegram-канале она отметила, что ее не волнует, кто и как получил эту информацию, а важен лишь ответ официальных лиц страны.

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Дипломат также отметила, что ответ на этот вопрос ждут миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и «какова роль англосаксов» в теракте.

Напомним, что инцидент на «Северных потоках» в Балтийском море произошел в конце сентября. По словам президента России Владимира Путина, диверсия была организована «англосаксами». Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.