"Никаких указов об окончании мобилизации не требуется"

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не нужно. Об этом ТАСС заявил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», - пояснил сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране частичной мобилизации. В Минобороны России сообщили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

При этом, по данным военного ведомства, все пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для частичной мобилизации, вернулись к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.