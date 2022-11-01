В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
12 минут назад

Клишас: Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Алиса Селезнёва

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не нужно. Об этом ТАСС заявил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких указов об окончании мобилизации не требуется"
Фото: ТАССТАСС

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», - пояснил сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране частичной мобилизации. В Минобороны России сообщили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

При этом, по данным военного ведомства, все пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для частичной мобилизации, вернулись к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Путин заявил о завершении частичной мобилизации

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек.

Политика,Видео,Андрей Клишас,Владимир Путин,Минобороны России,Совет Федерации,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители