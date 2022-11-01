"Никаких указов об окончании мобилизации не требуется"

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не нужно. Об этом ТАСС заявил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», - пояснил сенатор.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране частичной мобилизации. В Минобороны России сообщили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.
При этом, по данным военного ведомства, все пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для частичной мобилизации, вернулись к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек.