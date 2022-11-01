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56 минут назад

МИД ответил на обвинения в «вербовке» Россией афганцев

Алиса Селезнёва

В МИД РФ назвали фейками сообщения западных журналистов о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев. Об этом пишет РИА Новости.

МИД ответил на обвинения в «вербовке» Россией афганцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фейки не комментирую», - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на осведомленные источники о том, что бывшим членам элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана поступают предложения присоединиться к российским военным на Украине.

При этом источники издания не исключили, что часть афганских военных может принять это предложение, так как «им терять нечего».

Российская специальная операция проходит на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Замир Кабулов,Владимир Путин,МИД России,
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