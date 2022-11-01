МИД ответил на обвинения в «вербовке» Россией афганцев

В МИД РФ назвали фейками сообщения западных журналистов о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев. Об этом пишет РИА Новости.

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«Фейки не комментирую», - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на осведомленные источники о том, что бывшим членам элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана поступают предложения присоединиться к российским военным на Украине.

При этом источники издания не исключили, что часть афганских военных может принять это предложение, так как «им терять нечего».