Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, что специалисты «Газпрома» были допущены к месту, где произошли взрывы на «Северных потоках». Об этом пишет ТАСС.

Глава государства пояснил, что сегодня, 31 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил ему о результатах обследования места взрыва на экспортных газопроводах. Президент добавил, что специалисты компании все же были допущены к участию в расследовании.

При обследовании были обнаружены две воронки. Одна из них достигает трех метров в глубину, вторая - пяти, уточнил Путин.

«Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», - пояснил глава государства.

По оценке Путина, ЧП на «Северных потоках» является «очевидным терактом».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что европейцы безмолвствуют после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», несмотря на то что это подрывает их интересы.

При этом, указал президент, звучат заявления, что «Россия сама взорвала».

«До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», — возмутился он.

Путин рассказал о том, что российских экспертов наконец допустили до исследования поврежденных участков газопроводов. Он повторил версию о диверсии.

26 сентября оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря были выведены из строя.

Специалисты ВМС Великобритании спланировали и провели операцию по подрыву российских экспортных трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», заявило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что за терактами в Севастополе и на «Северных потоках» стоят британские спецслужбы.

В частности, массовую атаку дронов на Севастополь британские специалисты готовили на базе 73-го специального центра морских операций ВСУ, подчеркнули в Минобороны. Украинские военнослужащие в ходе подготовки операции были обучены обращению с беспилотными летательными аппаратами и автономными морскими устройствами.

Кроме того, по данным ведомства, сотрудники соответствующего подразделения британских ВМС осуществили теракт на российских газопроводах.

«[Специалисты] принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море», - уточнили в Минобороны.

Министерство обороны Великобритании отвергло выдвинутые ранее обвинения от российского Минобороны в причастности своих военных специалистов к взрывам на газопроводах «Северный поток». Сообщение опубликовано в Twitter.

Британское ведомство назвало историю выдуманной и заявило, что российское Минобороны «прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба», чтобы отвлечь внимание от спецоперации на Украине.

Там также сочли, что обвинения в подрывах газопроводов говорят о «спорах внутри российского правительства».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в четверг, 27 октября, заявил журналистам об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских ветках газопроводов «Северный поток».

Отвечая на вопрос, есть ли у Европейского союза (ЕС) какие-либо улики относительно ответственности за повреждение трубопроводов, он заявил, что «нет никаких».

Боррель общался с журналистами РИА Новости по итогам пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза в Буэнос-Айресе.

Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену после того, как произошло ЧП на «Северных потоках». Такое заявление сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

Как утверждается, экс-премьер Британии могла написать американскому государственному деятелю сообщение с текстом «все сделано».

По словам Доткома, данные могли поступить не с того смартфона Трасс, который, как писали СМИ, был взломан хакерами. Следует отметить, что предприниматель не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

После такого заявления, пользователи Reddit начали обсуждение ситуации, некоторые из них теперь считают, что Трасс могла быть лично причастна к диверсии на трубопроводах. В то же время главные западные СМИ на данный момент никак не освещают заявления Доткома. Официальных подтверждений или опровержений этих сообщений на данный момент нет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение "it’s done" ("с ним покончено" - прим. ТАСС) госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках".

"Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?"- написала в понедельник Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.

Россия имеет право требовать от Великобритании компенсации за подрыв «Северных потоков», написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, Лондону, скорее всего, не удастся уйти от ответственности за диверсии на газопроводах в Балтийском море.

Сенатор сослался на данные Минобороны, согласно которым к атаке на эти объекты причастны военно-морские силы Великобритании.

Он выразил мнение, что вопросы к Великобритании неминуемо возникнут и у ряда европейских стран, так как в реализации проекта продуктопроводов были заняты зарубежные компании, также понесшие огромные потери, не говоря уже об ущербе, причиненном всей Европе.

«Говорить о единых подходах ЕС к энергобезопасности не приходится. «Умри сегодня ты, а завтра я» — известный в некоторых сообществах принцип выживания сегодня определяет политику стран-участниц Евросоюза», — написал Джабаров.

Запуск оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален, от России тут ничего не зависит. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства признал, что решение не принимается и вряд ли будет принято. По его словам, чем руководствуются партнеры России, которые могли бы получать газ по этому маршруту — это их дело, а Москва свою версию изложила. Какая именно из версий имеется в виду, Путин не уточнил, однако заключил, что «в этом как раз суть проблемы и заключается».

Газопровод «Северный поток-2» был достроен в июне прошлого года. Для его запуска маршрут должен был пройти сертификацию на соответствие немецким и европейским правилам, однако к настоящему моменту она не завершена.

После ввода российских войск на Украину в феврале этого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запуск поставок по новому газопроводу в обозримом будущем невозможен.

В июне Россия начала сокращать поставки по газопроводу «Северный поток», объясняя ситуацию невозможностью ремонта оборудования. С начала сентября «Северный поток» полностью остановился, а в конце месяца был взорван вместе с одной ниткой «Северного потока-2».

Уцелевшей трубы было достаточно, чтобы поставлять весь допустимый Третьим энергопакетом Евросоюза объем газа. После инцидента Путин вновь предложил Европе запустить газопровод, но получил отказ. При этом руководство Европы на фоне успешного заполнения хранилищ полагает, что сможет пройти зимний период без поставок из России.

Вместо этого президент России выдвинул идею строительства в Турции газового хаба, чтобы оттуда вести поставки в Европу странам, которые захотят покупать российский газ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи подчеркнул, что регион хочет избавиться от зависимости от Москвы, и способы поставки тут ни при чем.

Покупатели газа в мире есть всегда, заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый углеводород", - отметил российский лидер в ответ на вопрос, как идут переговоры по созданию газового хаба в Турции и есть ли уже возможные покупатели.

Путин также обратил внимание, что газ - это идеальный первичный источник энергии для периода перехода к зеленой энергетике, так как он дает меньше всего выбросов. "Поэтому потребителей много и желающих приобрести российский газ тоже много", - констатировал президент.

Путь через Турцию

Россия выбрала Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа в Европу потому, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, заявил президент.

"Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - пояснил глава российского государства.

Как отметил Путин, Москве с Анкарой "в этом смысле проще работать".

"Во-первых, потому, что президент [Турции Тайип] Эрдоган - человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то - может быть, трудно договориться, - но если договариваемся, то мы стараемся исполнять. Второе - нам легче контролировать акваторию Черного моря", - обрисовал ситуацию президент РФ.

Вопрос перспектив

Президент России выразил уверенность, что после реализации проекта газового хаба в Турции желающих заключить контракты будет достаточно, в том числе и в Европе.

"Это [газовый хаб в Турции] вполне реалистичный проект, и мы довольно быстро сможем это сделать. Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений", - сказал глава государства.



"Я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих", - добавил Путин. "Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей. Уверен, контракты будут заключены, сомнений нет никаких. В конце концов мы можем использовать европейские страны, как транзитные, для поставок в другие регионы мира", - отметил президент.