В Госдуме предложили найти замену Хэллоуину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Москвой 24» предложила заменить Хэллоуин другим костюмированным праздником. По ее словам, в Госдуме хотят обсудить запрет празднования Хэллоуина в России.
По словам Лантратовой, она намерена рекомендовать отказаться от праздника на официальных, государственных площадках. Она указала на то, что вопрос стоит обсудить и с комитетом по культуре Госдумы, а также родительским сообществом.
«Судя по сообщениям в моих социальных сетях, россияне не принимают этот праздник и многих возмущает, что его зачем-то празднуют в учебных заведениях», — поделилась она.
Также Лантратова утверждает, что родители не хотят видеть детей в пугающих образах, а верующие Хэллоуин игнорируют.
«Недавно я встречалась с подростками, которые надевали на себя такие наряды, и спросила, почему им это нравится. Они ответили, что у нас не хватает карнавальных праздников, где можно примерить на себя какой-то интересный костюм, выйти за рамки повседневности, проявить фантазию в создании образа, но только с хорошей идеологией», — заключила депутат.