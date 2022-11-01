В Госдуме предложили найти замену Хэллоуину

«Недавно я встречалась с подростками, которые надевали на себя такие наряды, и спросила, почему им это нравится. Они ответили, что у нас не хватает карнавальных праздников, где можно примерить на себя какой-то интересный костюм, выйти за рамки повседневности, проявить фантазию в создании образа, но только с хорошей идеологией», — заключила депутат.