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1 час назад

Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

ТАССиещё 8

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом ТАСС сказал во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит это с юристами.

Путин заявил о завершении частичной мобилизации

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

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