Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом ТАСС сказал во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит это с юристами.