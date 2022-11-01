Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом ТАСС сказал во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит это с юристами.
28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.