Западные страны в ходе заседания Совета Безопасности ООН не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на российские корабли в Севастополе. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

29 октября Россия объявила о выходе из зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. Решение было принято на фоне атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании».

По словам Полянского, вопрос атаки на суда в Севастополе был поднят в Совете Безопасности ООН.

«Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке. (…) В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину «за ситуацию вообще»», - отметил он.

Заместитель постоянного представителя России также обратил внимание на то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, «также обходивший острые углы», признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям.

Дмитрий Полянский пообещал «дожимать» западных оппонентов в ООН и заверил, что «неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у России предостаточно».