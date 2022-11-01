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55 минут назад

В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки

Lenta.ru

Возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Такое объяснение дал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Володин высказался о возобновлении зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.

Однако только лишь 3-4 процента попало в заявленные страны, большая часть продовольствия досталась государствам Евросоюза, отметил Володин.

«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН<ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что зерновая сделка не может продолжаться на прежних условиях из-за атак против кораблей Черноморского флота в коридоре безопасности.

70 судов заподозрили в нарушении "зерновой сделки"

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ООН,ЕС,
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