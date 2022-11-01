В МИД отреагировали на выпад генсека НАТО о роли Москвы в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается выставить Россию врагом, обрисовывая роль Москвы в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

По его словам, Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и при том не участвует в совместных учениях с другими странами в этом регионе. Примечательно, по мнению посла, что в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны, передает РИА «Новости».

Корчунов добавил, что альянс самостоятельно затягивает многие страны в высокие широты, при том, что большинство из них вообще не имеют арктических компетенций. По его мнению, это увеличивает опасность возникновения непреднамеренных инцидентов и конфликтных ситуаций.