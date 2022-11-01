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13 минут назад

В МИД отреагировали на выпад генсека НАТО о роли Москвы в качестве врага в Арктике

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается выставить Россию врагом, обрисовывая роль Москвы в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В МИД отреагировали на выпад генсека НАТО о роли Москвы в Арктике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и при том не участвует в совместных учениях с другими странами в этом регионе. Примечательно, по мнению посла, что в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны, передает РИА «Новости».

Корчунов добавил, что альянс самостоятельно затягивает многие страны в высокие широты, при том, что большинство из них вообще не имеют арктических компетенций. По его мнению, это увеличивает опасность возникновения непреднамеренных инцидентов и конфликтных ситуаций.

В Кремле негативно восприняли планы НАТО по наращиванию присутствия в Арктике

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.

Политика,Николай Корчунов,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
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