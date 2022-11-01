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9 минут назад

СМИ: ДНР и ЛНР примут новые конституции до конца года

Елена Прошина

До конца ноября текущего года должна завершиться работа над конституциями ДНР и ЛНР, оформлением которых в настоящее время занимаются местные власти, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

СМИ: ДНР и ЛНР примут новые конституции до конца года
Фото: ТАССТАСС

Проекты конституций республик находятся в работе. Их должны представить Кремлю в ближайшие недели, сообщил собеседник издания в федеральном парламенте. Это подтвердил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Он заявил, что специально для этого в ДНР и ЛНР были созданы рабочие группы.

Проекты конституций будут обсуждаться на «нулевых чтениях» с общественниками, после чего предположительно в декабре — январе за них предложат проголосовать депутатам Думы. Отмечается, что уставы Херсонской и Запорожской областей могут принять в другие сроки. Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих российских регионов.

Указ российского лидера Владимира Путина о присоединении новых территорий был принят после результатов референдумов, которые состоялись с 23 по 27 сентября. В начале октября власти России опубликовали измененную конституцию, в которой в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

Политика,Виктор Водолацкий,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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