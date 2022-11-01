Запад не смог опровергнуть причастность к атаке на Севастополь

"Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку".