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36 минут назад

Блогеры обратились с просьбой к Путину и Медведеву

Елена Прошина

Блогеры России попросили главу государства Владимира Путина и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева разблокировать социальную сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook, деятельность которой также запрещена в РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое написал координатор совета блогеров при Совете Федерации Валерия Рытвина.

Блогеры обратились с просьбой к Путину и Медведеву
Фото: ТАССТАСС

При этом издание направило запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и представителю Дмитрия Медведева. Последний ответил, что письмо еще не было получено, а потому ответа пока нет.

Как сообщают авторы инициативы, после блокировки этих соцсетей Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны». Это привело к тому, что РФ теряет позиции в интернете.

Также отмечается, что многие российские граждане используют различные VPN-сервисы для входа в Instagram и Facebook, что грозит пользователям потерей персональных данных. В письме отмечается, что многие предприниматели столкнулись с рядам проблем в бизнесе из-за блокировки указанных соцсетей.

Instagram заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение».

Политика,Общество,Алексей Нечаев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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