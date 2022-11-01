В Госдуме придумали наказание для уклонистов от мобилизации

Фракция «Единая Россия» готовит проект закона об изменениях в УК России, согласно которому уклонистов от военной службы начнут наказывать штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Думе.

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Речь не идет о частичной мобилизации как таковой. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Эрнест Валеев, многие законы о мобилизации не работали, так как она не проводилась с 1941 года.

Как заявил парламентарий, оказалось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Депутат назвал это неправильным.

Валеев назвал предложенную инициативу «устранением пробелов в законодательстве». Как отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова, сейчас данная инициатива неактуальна, так как частичная мобилизация завершена. По его словам, наказание в виде лишения свободы должно применяться только в крайнем случае.