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15 минут назад

В Госдуме придумали наказание для уклонистов от мобилизации

Елена Прошина

Фракция «Единая Россия» готовит проект закона об изменениях в УК России, согласно которому уклонистов от военной службы начнут наказывать штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Думе.

В Госдуме придумали наказание для уклонистов от мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Речь не идет о частичной мобилизации как таковой. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Эрнест Валеев, многие законы о мобилизации не работали, так как она не проводилась с 1941 года.

Как заявил парламентарий, оказалось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Депутат назвал это неправильным.

Валеев назвал предложенную инициативу «устранением пробелов в законодательстве». Как отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова, сейчас данная инициатива неактуальна, так как частичная мобилизация завершена. По его словам, наказание в виде лишения свободы должно применяться только в крайнем случае.

Как считают в других фракциях, лучше, чтобы россияне осознанно шли защищать свою страну.

Политика,Олег Нилов,Эрнест Валеев,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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