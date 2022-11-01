В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
33 минуты назад

Лавров заявил, что подорвать российскую экономику не удастся никому

Газета.Ruиещё 4

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к участникам Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что подорвать российскую экономику и политическую стабильность не удастся никому, сообщает ТАСС.

Лавров: подорвать российскую экономику не удастся никому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность», — процитировал обращение Лаврова директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

В Москве во вторник, 1 ноября, проходит конференция «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени», собравшая соотечественников, которые проживают за рубежом.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители