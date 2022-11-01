В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
59 минут назад

Путин назвал число мобилизованных, участвующих в спецоперации на Украине

Елена Прошина

Из числа частично мобилизованных 260 тысяч российских граждан не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление во время пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Путин назвал число мобилизованных, участвующих в спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 41 тысяча граждан РФ находится в боевых порядках Вооруженных сил.

«259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях», — сообщил глава государства.

Тем временем, 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Как правило, осенняя кампания стартует 1 октября, однако в этом году она была перенесена из-за частичной мобилизации в стране – из-за призыва запасников военные комиссариаты были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился 31 октября.

Политика,Владимир Путин,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители