Путин назвал число мобилизованных, участвующих в спецоперации на Украине

Из числа частично мобилизованных 260 тысяч российских граждан не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление во время пресс-конференции президента России Владимира Путина.
По его словам, 41 тысяча граждан РФ находится в боевых порядках Вооруженных сил.
«259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях», — сообщил глава государства.
Тем временем, 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Как правило, осенняя кампания стартует 1 октября, однако в этом году она была перенесена из-за частичной мобилизации в стране – из-за призыва запасников военные комиссариаты были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился 31 октября.