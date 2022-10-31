"Наша добрая воля известна": Путин о переговорах с Украиной

Во время пресс-конференции после трехстороннего саммита президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Владимир Путин заявил, что России не изменит свою позицию по вопросу переговоров с Украиной.
«Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не целесообразно. Для того, чтобы добиваться договоренностей - нужно сесть за стол», – заявил президент.
Путин также добавил, что все достигнутые договоренности, к которым стороны пришли в Стамбуле, были «выброшены в корзину».
«Как можно обсуждать договоренности, если с той стороны не хотят договариваться. Наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – заключил Путин.
Ранее Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России.