Путин заявил, что в мире есть много желающих покупать российский газ

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Покупатели газа в мире есть всегда, заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый углеводород", - отметил российский лидер в ответ на вопрос, как идут переговоры по созданию газового хаба в Турции и есть ли уже возможные покупатели.

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Путин также обратил внимание, что газ - это идеальный первичный источник энергии для периода перехода к зеленой энергетике, так как он дает меньше всего выбросов. "Поэтому потребителей много и желающих приобрести российский газ тоже много", - констатировал президент.

Путь через Турцию

Россия выбрала Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа в Европу потому, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, заявил президент.

"Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - пояснил глава российского государства.

Как отметил Путин, Москве с Анкарой "в этом смысле проще работать". "Во-первых, потому, что президент [Турции Тайип] Эрдоган - человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то - может быть, трудно договориться, - но если договариваемся, то мы стараемся исполнять. Второе - нам легче контролировать акваторию Черного моря", - обрисовал ситуацию президент РФ.

Вопрос перспектив

Президент России выразил уверенность, что после реализации проекта газового хаба в Турции желающих заключить контракты будет достаточно, в том числе и в Европе.

"Это [газовый хаб в Турции] вполне реалистичный проект, и мы довольно быстро сможем это сделать. Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений", - сказал глава государства.

"Я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих", - добавил Путин. "Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей. Уверен, контракты будут заключены, сомнений нет никаких. В конце концов мы можем использовать европейские страны, как транзитные, для поставок в другие регионы мира", - отметил президент.