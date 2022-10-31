В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
41 минуту назад

Путин заявил, что будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном станем результатом компромисса с обеих сторон. Об этом пишет ТАСС.

Путин: будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москва готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку, уточнил Путин.

Глава государства пояснил, что Россия может предоставить карты, составленные специалистами советского Генштаба, для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана.

Путин подчеркнул, что в настоящее время уже найдены предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между двумя государствами.

Кроме того, президент России призвал не заострять внимание на проблемных вопросах, которые не были согласованы во время трехсторонних переговоров.

Путин отметил, что работа над ними будет идти в закрытом формате.

Политика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители