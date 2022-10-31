Путин: будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса

Президент России Владимир Путин заявил, что будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном станем результатом компромисса с обеих сторон. Об этом пишет ТАСС.
Москва готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку, уточнил Путин.
Глава государства пояснил, что Россия может предоставить карты, составленные специалистами советского Генштаба, для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана.
Путин подчеркнул, что в настоящее время уже найдены предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между двумя государствами.
Кроме того, президент России призвал не заострять внимание на проблемных вопросах, которые не были согласованы во время трехсторонних переговоров.
Путин отметил, что работа над ними будет идти в закрытом формате.