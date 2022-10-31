Путин: будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса

Президент России Владимир Путин заявил, что будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном станем результатом компромисса с обеих сторон. Об этом пишет ТАСС.

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Москва готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку, уточнил Путин.

Глава государства пояснил, что Россия может предоставить карты, составленные специалистами советского Генштаба, для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана.

Путин подчеркнул, что в настоящее время уже найдены предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между двумя государствами.

Кроме того, президент России призвал не заострять внимание на проблемных вопросах, которые не были согласованы во время трехсторонних переговоров.