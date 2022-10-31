В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
9 минут назад

70 судов заподозрили в нарушении "зерновой сделки"

Елена Прошина

Более 70 судов были уличены в нарушении правил зерновой сделки с начала ее действия. Такое заявление на заседании Совета безопасности ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

70 судов заподозрили в нарушении "зерновой сделки"
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

По его словам, все суда были задержаны и уличены в нарушении правил, в том числе попытки «контрабанды в специально оборудованных тайниках». Часть кораблей РФ и вовсе пришлось отстранить за систематическое несоблюдение правил судоходства в морском зерновом коридоре, отметил Небензя.

Напомним, что 29 октября Россия объявила о выходе из зерновой сделки, предполагающей вывоз сельхозпродукции из портов Украины по Черному морю в нуждающиеся страны. Решение было принято на фоне атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя со стороны Киева.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители