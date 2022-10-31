70 судов заподозрили в нарушении "зерновой сделки"

Более 70 судов были уличены в нарушении правил зерновой сделки с начала ее действия. Такое заявление на заседании Совета безопасности ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

По его словам, все суда были задержаны и уличены в нарушении правил, в том числе попытки «контрабанды в специально оборудованных тайниках». Часть кораблей РФ и вовсе пришлось отстранить за систематическое несоблюдение правил судоходства в морском зерновом коридоре, отметил Небензя.