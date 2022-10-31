Путин рассказал о согласовании совместного заявления по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в понедельник, 31 октября, на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном было согласовано совместное заявление. Об этом пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что в результате переговоров «не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста».

Глава государства отметил, что все же трехсторонняя встреча оказалась полезной. Она создала условия для дальнейших шагов по деэскалации конфликта в целом.

Путин уточнил, что сначала встретился с армянской делегацией, затем «с глазу на глаз» с Пашиняном. После этого провел переговоры с делегацией Азербайджана и личную встречу с Алиевым.

После предварительных консультаций состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне, отметил президент России.