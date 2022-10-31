В Херсонской области расширили зону перемещения граждан

«В связи с возможностью применения украинским режимом запрещённых методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы», — написал он в Telegram.