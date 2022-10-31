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1 час назад

Небензя прокомментировал ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Елена Прошина

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может не следовать соглашениям о проходе кораблей через Черное море, которые были заключены без её участия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Небензя прокомментировал ситуацию вокруг "зерновой сделки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают», – сказал он.

Небензя также добавил, что Черное море всё ещё остаётся зоной ведения боевых действий. Атаки Киева на корабли Черноморского флота, по его словам, являются грубым нарушением стамбульских договоренностей, а также служат доказательством того, что Украина использует гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях.

Небензя добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может разрешить судам проходить без досмотра и вынуждена самостоятельно их контролировать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях зерновая сделка «вряд ли реализуема».

Политика,Василий Небензя,Дмитрий Песков,ООН,
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