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37 минут назад

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

ТАССиещё 2

Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - проинформировали

"Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из "черноморской инициативы", а приостанавливает действие соглашений.

"Рассчитываем на содействие международной организации (имеется в виду ООН - прим. ТАСС) в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - указывается в заявлении МО РФ.

"С учетом того, что подписание соглашения - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("черноморская инициатива") - и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию", - отметили в ведомстве.

Политика,Антониу Гутерриш,Минобороны России,Совбез ООН,ООН,
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