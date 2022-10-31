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49 минут назад

Песков назвал чушью предположение начальника украинской разведки о "двойниках Путина"

ТАССиещё 6

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью высказывание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы использует двойников.

Песков высказался о двойниках Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как можно это прокомментировать? Как чушь!" - ответил представитель Кремля в понедельник на вопрос ТАСС о том, как он может прокомментировать высказывание Буданова.

Буданов выступил с утверждением о "двойниках Путина" в интервью для издания Daily Mail. Позднее выдержки из интервью, в том числе и данные заявления, опубликовал официальный Telegram-канал ГУР.

В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Сам президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" в 2020 году говорил, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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