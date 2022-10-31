Песков высказался о двойниках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью высказывание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы использует двойников.
"Как можно это прокомментировать? Как чушь!" - ответил представитель Кремля в понедельник на вопрос ТАСС о том, как он может прокомментировать высказывание Буданова.
Буданов выступил с утверждением о "двойниках Путина" в интервью для издания Daily Mail. Позднее выдержки из интервью, в том числе и данные заявления, опубликовал официальный Telegram-канал ГУР.
Сам президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" в 2020 году говорил, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался.