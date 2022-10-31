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19 минут назад

Небензя заявил о последствиях атаки Киева против кораблей Черноморского флота России

Деловая газета "Взгляд"

Действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны, а принятые без Москвы решения ни к чему не обязывают.

«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают», – передает ТАСС его слова.

Небензя напомнил, что Россия не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра.

В Кремле поставили под вопрос реализацию «зерновой сделки»

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

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