Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал обратить внимание на обнаруженные на Украине необычные закономерности, которые не в состоянии объяснить современная современная военная наука.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине», - отметил Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что СМИ Украины постоянно пишут об успехах системы противовоздушной обороны. Вместе с тем, чем лучше их отчеты о действиях ПВО, тем хуже в стране положение с водой и светом.

Медведев резюмировал в шутку, что следует провести тщательное изучение этого парадокса.