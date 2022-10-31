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6 минут назад

Медведев в шутку призвал изучить закономерности работы ПВО Украины

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал обратить внимание на обнаруженные на Украине необычные закономерности, которые не в состоянии объяснить современная современная военная наука.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине», - отметил Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что СМИ Украины постоянно пишут об успехах системы противовоздушной обороны. Вместе с тем, чем лучше их отчеты о действиях ПВО, тем хуже в стране положение с водой и светом.

Украина переводит свою ПВО на стандарты НАТО

Медведев резюмировал в шутку, что следует провести тщательное изучение этого парадокса.

Свой пост он сопроводил роликом, на кадрах которого военный корабль наносит ракетный удар по противнику.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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