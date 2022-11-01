Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром приостановку Россией реализации соглашений о вывозе сельхозпродукции из украинских портов.

Об этом информирует Минобороны России.

Разговор состоялся по инициативе Анкары, в ходе него было продолжено обсуждение ситуации с приостановкой Москвой выполнения соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.