Матвиенко заявила о получении повестки во Львовский суд

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все сенаторы России получили повестки в украинский суд, при этом её саму объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», – рассказала она в ходе «Открытого диалога» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.
Матвиенко не уточнила, идёт ли речь о запросе Украины в Интерпол для объявления в международный розыск.
10 октября Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сразу нескольких российских государственных деятелей. В их числе оказались замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие.
Кроме того, 21 октября СБУ объявила в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко.