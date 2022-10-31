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17 минут назад

В МИД рассказали, какие страны хотят сотрудничать с Россией

Газета.Ruиещё 1

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии укрепляют фактор многовекторности в своей политике, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский, передает ТАСС. По его словам, данные государства позитивно оценивают взаимодействие с российской стороной.

В МИД рассказали, какие страны хотят сотрудничать с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они видят преимущества сотрудничества с Россией и взаимодействия в рамках тех многосторонних структур и инициатив, которые были инициированы Россией и в которых Россия играет лидирующую роль», — пояснил Барский.

Как указал представитель МИД России, Москва также укрепляет сотрудничество в таких форматах как ШОС и ЕАЭС. Он также добавил, что есть целая очередь их стран, желающих присоединиться к той же Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил против изоляции России со стороны западных государств.

Политика,Кирилл Барский,МИД России,АТЭС,ШОС,ЕАЭС,
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