В МИД рассказали, какие страны хотят сотрудничать с Россией

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии укрепляют фактор многовекторности в своей политике, заявил посол по особым поручениям МИД РФ , старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский , передает ТАСС. По его словам, данные государства позитивно оценивают взаимодействие с российской стороной.

«Они видят преимущества сотрудничества с Россией и взаимодействия в рамках тех многосторонних структур и инициатив, которые были инициированы Россией и в которых Россия играет лидирующую роль», — пояснил Барский.

Как указал представитель МИД России, Москва также укрепляет сотрудничество в таких форматах как ШОС и ЕАЭС. Он также добавил, что есть целая очередь их стран, желающих присоединиться к той же Шанхайской организации сотрудничества.