В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Посла Нидерландов вызвали в МИД России из-за попытки завербовать дипломата

Алиса Селезнёва

Послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоору Плуху, вызванному сегодня в МИД России, был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге. Об этом говорится в сообщении сайте российского внешнеполитического ведомства.

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за попытки завербовать дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД России пояснили, что 20 октября в Гааге российского дипломата попытался завербовать представитель разведывательных служб Великобритании.

«В ходе беседы [послу Нидерландов] было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», - пояснили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что за последние годы спецслужбы предприняли уже не одну подобную провокацию на территории Нидерландов, чувствуют себя там «как дома».

«Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют», — добавили в ведомстве.

Российское внешнеполитическое ведомство также заявило о недопустимости публикации в СМИ личных данных сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также поголовном их обвинении «в шпионской деятельности». В МИД РФ также призвали Нидерланды «воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений».

Ранее Нидерланды, вслед за другими европейскими странами, приняли решение о высылке российских дипломатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высылку из западных стран российских дипломатов «хамством и остервенелостью». По его словам, такого не было даже в годы холодной войны.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители