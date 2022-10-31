Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за попытки завербовать дипломата

Послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоору Плуху, вызванному сегодня в МИД России, был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге. Об этом говорится в сообщении сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В МИД России пояснили, что 20 октября в Гааге российского дипломата попытался завербовать представитель разведывательных служб Великобритании.

«В ходе беседы [послу Нидерландов] было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», - пояснили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что за последние годы спецслужбы предприняли уже не одну подобную провокацию на территории Нидерландов, чувствуют себя там «как дома».

«Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют», — добавили в ведомстве.

Российское внешнеполитическое ведомство также заявило о недопустимости публикации в СМИ личных данных сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также поголовном их обвинении «в шпионской деятельности». В МИД РФ также призвали Нидерланды «воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений».