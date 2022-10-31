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56 минут назад

Депутат ГД Селиверстов объяснил получение повесток после окончания мобилизации сверкой данных

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Виктор Селиверстов пояснил, почему граждане России продолжают получать повестки в армию, если частичная мобилизация в стране завершена. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, повестки могут приходить для сверки данных, поскольку учет в военных комиссариатах устарел. Парламентарий подчеркнул, если россиянин все получил такую повестку, ему нужно прийти в военкомат.

Селиверстов добавил, что решение об окончании мобилизации приняли российские власти, однако это не гарантия ее завершения, поскольку в регионах страны требуется закончить все начатые мобилизационные процессы. Политик назвал это технологическим вопросом.

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Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что чаще всего призванные мобилизованные и их родственники в России жалуются на необоснованную замену военно-учетных специальностей и несвоевременную реакцию на заявления о незаконном призыве.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Политика,Видео,Виктор Селиверстов,Кирилл Кабанов,Владимир Путин,Совет по правам человека,Госдума,
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