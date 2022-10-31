Депутат Государственной думы Виктор Селиверстов пояснил, почему граждане России продолжают получать повестки в армию, если частичная мобилизация в стране завершена. Об этом сообщает Ura.ru.
По его словам, повестки могут приходить для сверки данных, поскольку учет в военных комиссариатах устарел. Парламентарий подчеркнул, если россиянин все получил такую повестку, ему нужно прийти в военкомат.
Селиверстов добавил, что решение об окончании мобилизации приняли российские власти, однако это не гарантия ее завершения, поскольку в регионах страны требуется закончить все начатые мобилизационные процессы. Политик назвал это технологическим вопросом.
Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что чаще всего призванные мобилизованные и их родственники в России жалуются на необоснованную замену военно-учетных специальностей и несвоевременную реакцию на заявления о незаконном призыве.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.