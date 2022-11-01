«Этот конфликт длится десятилетия, надо его завершать»

В Сочи завершились трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна — по итогам встречи они приняли совместное заявление. По словам президента РФ, не все удалось согласовать, однако вопросы, которые не получилось урегулировать, будут обсуждаться в закрытом формате. Путин выразил мнение, что будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромиссов с обеих сторон. Что обсуждалось в Сочи — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября по итогам трехсторонних переговоров в Сочи приняли совместное заявление. Они подтвердили приверженность соблюдению всех договоренностей от 9 ноября 2020 года. Стороны также отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации ситуации в Закавказье.

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«Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — рассказал Путин.

О чем удалось договориться:

️ Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения;

️ Баку и Ереван договорились обсуждать и решать все проблемы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года;

️ Россия пообещала содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией;

️ Москва, Баку и Ереван отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия;

️ стороны договорились приложить дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов.

Президент РФ сообщил, что трехсторонняя встреча длилась более двух часов. «Я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», — отметил Путин.

По его словам, Россия сделает все, чтобы окончательное урегулирование между Арменией и Азербайджаном было достигнуто.

«Как и договаривались, мы будем в контакте, будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте», — сказал Путин.

Мирного договора пока нет

Будущий мирный договор между Ереваном и Баку будет результатом компромисса, который должен быть достигнут с обеих сторон, заявил Путин в ходе пресс-конференции после встречи.

«По мирному договору — его пока нет, и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон, — сказал он. — Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование».

«Что касается вопросов, которые не удалось согласовать. Можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно, — заявил Путин. — Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание».

По его словам, добиваться согласования в таких вопросах необходимо в закрытом режиме, поскольку это «чувствительные вещи для обеих сторон».

Предварительные предпосылки по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, рассказал президент. Он также указал, что Россия готова предоставить самые точные карты советского Генштаба для решения вопроса о границах.

По словам Путина, решение о продлении мандата российских миротворцев в этом регионе будет зависеть от того, как продвинется работа по договору о демаркации границы. «Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента», — указал он.

«Пришло время говорить и действовать»

В преддверии трехсторонней встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что переговоры могут дать хороший импульс нормализации ситуации в Закавказье.

«Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — сказал Алиев перед двусторонней встречей с Путиным. Он подчеркнул, что высоко ценит роль президента РФ в этом вопросе.

По мнению Алиева, нормализации отношений между двумя странами можно достичь на основе предложенных Баку пяти базовых принципов. Их Азербайджан предложил Армении в марте.

«Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации», — говорил Алиев.

Речь идет о:

️ взаимном признании суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости;

️ подтверждении отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательств не предъявлять подобные претензии в будущем;

️ отказе от угроз применения силы;

️ делимитации границ на основе карт советского периода. После распада СССР делимитация азербайджано-армянской границы не проводилась. Ереван настаивает, что делимитация границы должна пройти на основе карт советского времени, однако надо найти ту из них, у которой есть правовые основы;

️ открытии транспортных коммуникаций. В частности, открытии Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть страны с Нахичеванской Автономной Республикой. Данный коридор пролегать может только через территорию Армении. В Баку подчеркивают, что это один из ключевых пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9–10 ноября 2020 года.

Алиев подчеркнул, что карабахский конфликт «уже стал историей». «Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов», — говорил президент Азербайджана.

До переговоров с Алиевым Путин провел двустороннюю встречу с Пашиняном.

«Прошу прощения за осеннюю погоду. Но ничего не поделаешь – осень есть осень! Главное, что есть возможность встретиться и поговорить, — сказал Путин при встрече. — Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать».

Армянский премьер в ответ заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.

История переговоров

Трехсторонние переговоры в Сочи инициировала Россия. 28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ходе мероприятия Путин отметил, что Москва делает все возможное «для достижения комплексной и всеобъемлющей» нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В Кремле заявили, что «единственно возможный и реалистичный путь к миру» пролегает через прилежное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.