Путин призвал завершить карабахский конфликт

Карабахский конфликт когда-то надо завершать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем», – сказал Путин.
Глава государства также призвал обсудить ключевые вопросы по урегулированию карабахского конфликта в трехстороннем формате.
«Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед», – отметил президент РФ.
Напомним, сегодня в Сочи прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств встретятся с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщалось ранее, президенты обсудят ход реализации трехсторонних договоренностей от 2020 и 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, лидеры обсудят восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.