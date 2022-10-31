Путин призвал завершить карабахский конфликт

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем», – сказал Путин.