Путин попросил прощения у Пашиняна

"Встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи тоже выбрано вами и президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. <…> Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь - осень есть осень", - сказал Путин, отметив, что уже неоднократно встречался здесь в трехстороннем формате с лидерами Армении и Азербайджана. "Но главное не в этом. Главное, что есть возможность встретиться, поговорить", - добавил глава российского государства.