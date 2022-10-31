Путин попросил прощения у Пашиняна

Открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер в шутку попросил прощения за разгулявшуюся стихию, но подчеркнул, что погодные условия не должны помешать последующему проведению трехстороннего саммита лидеров РФ, Армении и Азербайджана.
"Встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи тоже выбрано вами и президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. <…> Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь - осень есть осень", - сказал Путин, отметив, что уже неоднократно встречался здесь в трехстороннем формате с лидерами Армении и Азербайджана. "Но главное не в этом. Главное, что есть возможность встретиться, поговорить", - добавил глава российского государства.
Погода в Сочи резко ухудшилась утром в понедельник. И если в выходные жители и гости города еще могли наслаждаться уходящим теплом, то новая неделя началась с ощутимого похолодания и непрекращающегося проливного дождя.