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Путин шутливо попросил прощения у Пашиняна за погодные условия в Сочи

ТАСС

Открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер в шутку попросил прощения за разгулявшуюся стихию, но подчеркнул, что погодные условия не должны помешать последующему проведению трехстороннего саммита лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Путин попросил прощения у Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи тоже выбрано вами и президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. <…> Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь - осень есть осень", - сказал Путин, отметив, что уже неоднократно встречался здесь в трехстороннем формате с лидерами Армении и Азербайджана. "Но главное не в этом. Главное, что есть возможность встретиться, поговорить", - добавил глава российского государства.

Погода в Сочи резко ухудшилась утром в понедельник. И если в выходные жители и гости города еще могли наслаждаться уходящим теплом, то новая неделя началась с ощутимого похолодания и непрекращающегося проливного дождя.

Политика,Владимир Путин,
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