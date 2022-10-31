В Крыму допустили национализацию недвижимости Зеленского

Российская сторона может национализировать недвижимость Зеленского под Ялтой. Об этом URA.RU заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

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«Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым», — подчеркнул он.

Напомним, что в приморском поселке Ливадия под Ялтой у Зеленских есть трехкомнатная квартира с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение, согласно которому имущество организаций и граждан, которые связаны с киевским режимом, будет национализировано. В частности, это коснулось бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Указ об этом будет подписан во вторник, 1 ноября. Соответствующая документация будет направлена в госсовет республики.

Глава Крыма также отметил, что конкретный список национализируемых объектов составили по результатам работы специальной антитеррористической комиссии.