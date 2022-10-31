В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
46 минут назад

Депутат Шеремет призвал отдать виллу Зеленского детям-сиротам

Ura.Ruиещё 4

Из виллы президента Украины Владимира Зеленского в Крыму нужно сделать детский лагерь, где могли бы лечиться и отдыхать сироты. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Депутат предложил отдать виллу Зеленского в Крыму детям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что такую замечательную виллу, которую приобрел себе господин Зеленский, можно использовать, конечно, для детей. Именно ради них мы живем. Я думаю, что она прекрасно для этого подойдет. Вариантов очень много. Это и для детей-сирот, которые появляются в результате агрессии со стороны киевского режима. И для обычных наших детей, которые могут отдыхать и проводить время. Южный берег Крыма — это жемчужина, где комфортно оздоравливаться», — сказал Михаил Шеремет.

По его словам, недвижимость Зеленского поможет снизить ущерб Донбассу.

«Я целиком и полностью поддерживаю решение главы республики. Это правильно и необходимо. Я думаю, что не только вилла Зеленского [должна перейти в собственность народа], а всех представителей киевского режима, фашисткой хунты, которая находится на той стороне. Которая сегодня уничтожает мирное население, спровоцировала гражданскую войну. Безусловно, данным решением хоть частично можно минимизировать, компенсировать тот ущерб, который они нанесли мирным жителям, прежде всего Донбасса», — объяснил собеседник агентства.

Депутат отметил, что нужно заняться не только виллой Зеленского, но и остальных людей, которые поддерживают и финансируют киевский режим, включая представителей эстрады.

«Мы не делим, звезды это или нет. Это люди, которые поддерживают агрессию со стороны Украины, финансируют киевский режим, националистические батальоны. Поэтому нам все равно, звезды или не звезды. Все должны нести ответственность, в том числе и финансовую», — подчеркнул Шеремет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с «киевским режимом». Он подчеркнул, что «враги России не будут зарабатывать на этой территории».

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители