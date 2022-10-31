Депутат предложил отдать виллу Зеленского в Крыму детям

«Я думаю, что такую замечательную виллу, которую приобрел себе господин Зеленский, можно использовать, конечно, для детей. Именно ради них мы живем. Я думаю, что она прекрасно для этого подойдет. Вариантов очень много. Это и для детей-сирот, которые появляются в результате агрессии со стороны киевского режима. И для обычных наших детей, которые могут отдыхать и проводить время. Южный берег Крыма — это жемчужина, где комфортно оздоравливаться», — сказал Михаил Шеремет.