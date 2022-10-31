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46 минут назад

В Кремле поставили под вопрос реализацию «зерновой сделки»

News.ru

Зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема ввиду невозможности обеспечить безопасность судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

В Кремле поставили под вопрос реализацию «зерновой сделки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный, — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран. Как это делать, еще предстоит проработать. «Пока мы констатируем готовность компенсировать эти объемы».

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

После этого группы инспекторов из Турции и ООН возобновили проверки судов в рамках реализации зерновой сделки. По данным журналистов, российская сторона была в курсе планов ООН проверить 40 отбывающих судов 31 октября.

Политика,Василий Небензя,Антониу Гутерриш,Дмитрий Патрушев,Дмитрий Песков,ООН,
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