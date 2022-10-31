В Кремле поставили под вопрос реализацию «зерновой сделки»

Зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема ввиду невозможности обеспечить безопасность судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный, — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран. Как это делать, еще предстоит проработать. «Пока мы констатируем готовность компенсировать эти объемы».

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.