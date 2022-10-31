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13 минут назад

Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются

Елена Прошина

Россия готова компенсировать беднейшим странам выпадающие объемы зерна из-за приостановки своего участия в зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль поставил под вопрос реализацию зерновой сделки без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было также заявление нашего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что каким образом будет осуществляться поддержка стан Африки - вопрос сложный, его еще предстоит прорабатывать. Он снова заметил, что в рамках сделки, большую часть зерна получали не беднейшие страны, европейские государства.

Судна с зерном начали покидать Украину, несмотря на выход РФ из сделки

При этом он отметил, что Россия по линии МИД РФ и других ведомств продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке. Однако он не смог назвать условия Москвы для возможного продолжения сделки, назвав вопрос непростым. Он также добавил, что без участия России сделка по вывозу зерна из украинских портов вряд ли реализуема.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», - сказал Песков.

Он также добавил, что украинская сторона намеренно подорвала атмосферу безопасности и сейчас сделка находится под угрозой.

Политика,Дмитрий Патрушев,Дмитрий Песков,МИД России,ООН,
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