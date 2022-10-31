Путин призвал завершить карабахский конфликт

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

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Ранее армянский премьер сообщил, что Ереван готов продлить мандат на пребывание российских миротворцев в зоне конфликта. Пашинян указал, что срок нахождения миротворцев в регионе может быть продлен на 10 или 20 лет. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что для решения этого вопроса нужно дождаться трехстороннего саммита Армения-Азербайджан-Россия.