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27 минут назад

Путин призвал завершить карабахский конфликт

Lenta.ru

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

Путин призвал завершить карабахский конфликт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее армянский премьер сообщил, что Ереван готов продлить мандат на пребывание российских миротворцев в зоне конфликта. Пашинян указал, что срок нахождения миротворцев в регионе может быть продлен на 10 или 20 лет. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что для решения этого вопроса нужно дождаться трехстороннего саммита Армения-Азербайджан-Россия.

В сентябре российский лидер говорил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном по нагорно-карабахской ситуации. По его словам, обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг региона, остается очень чувствительным вопросом.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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