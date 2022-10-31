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33 минуты назад

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

ТАССиещё 2

Российским властям на фоне теракта на Крымском мосту нужно держать на контроле транспортное сообщение с полуостровом: товары должны поставляться в Крым без сбоев, а граждане - иметь возможность добираться туда и оттуда удобными способами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты и медикаменты, поступали на полуостров без сбоев. А наши граждане могли как добраться до Крыма, так и выехать оттуда удобными способами", - подчеркнул он.

Обратившись к министру транспорта РФ Виталию Савельеву, Мишустин поручил ему "держать ситуацию на контроле".

Политика,Михаил Мишустин,Виталий Савельев,
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