Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Российским властям на фоне теракта на Крымском мосту нужно держать на контроле транспортное сообщение с полуостровом: товары должны поставляться в Крым без сбоев, а граждане - иметь возможность добираться туда и оттуда удобными способами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.
"Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты и медикаменты, поступали на полуостров без сбоев. А наши граждане могли как добраться до Крыма, так и выехать оттуда удобными способами", - подчеркнул он.
Обратившись к министру транспорта РФ Виталию Савельеву, Мишустин поручил ему "держать ситуацию на контроле".