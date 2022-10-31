Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Российским властям на фоне теракта на Крымском мосту нужно держать на контроле транспортное сообщение с полуостровом: товары должны поставляться в Крым без сбоев, а граждане - иметь возможность добираться туда и оттуда удобными способами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.