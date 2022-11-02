Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах и Бали

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах , Бали , а также в Гродно , Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов .

«В настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно, Актау, Самарканде, Мале и Денпасаре», — цитирует его РИА Новости .

Иванов рассказал, что МИД наметил шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных туристических направлениях.