Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Об этом он сообщил журналистам.

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По его словам, он пока не готов ответить на вопрос о том, будет ли сделка возобновлена. По мнению Пескова, лишь небольшая доля зерна по этой сделке приходится на беднейшие страны.

Ранее Песков заявил, что зерновая сделка приобрела «рискованный характер» из-за действий Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны России.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.