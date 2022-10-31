Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Об этом он сообщил журналистам.
По его словам, он пока не готов ответить на вопрос о том, будет ли сделка возобновлена. По мнению Пескова, лишь небольшая доля зерна по этой сделке приходится на беднейшие страны.
Ранее Песков заявил, что зерновая сделка приобрела «рискованный характер» из-за действий Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны России.
22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
29 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке.