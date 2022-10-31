В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
51 минуту назад

Путин назначил Розина замдиректора ФСИН

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Об этом говорится на портале правовой информации РФ.

Александр Розин назначен замглавы ФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в указе, опубликованном на портале.

Этим же указом Розину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Документ вступает в силу с 31 октября.

Ранее Розин занимал должность главного инспектора МВД России. В феврале сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина замминистра обороны.

Политика,Виктор Горемыкин,Владимир Путин,МВД России,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители