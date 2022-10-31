Александр Розин назначен замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Об этом говорится на портале правовой информации РФ.
«Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в указе, опубликованном на портале.
Этим же указом Розину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Документ вступает в силу с 31 октября.
Ранее Розин занимал должность главного инспектора МВД России. В феврале сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.
Напомним, ранее Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина замминистра обороны.