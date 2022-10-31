Александр Розин назначен замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Об этом говорится на портале правовой информации РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в указе, опубликованном на портале.

Этим же указом Розину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Документ вступает в силу с 31 октября.

Ранее Розин занимал должность главного инспектора МВД России. В феврале сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.