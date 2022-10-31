Россия откроет посольство в еще одной стране

Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители уже отправились в страну для решения вопроса об открытии посольства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сразу после получения согласия от властей страны процедура оформления будет завершена.

Напомним, что МИД РФ заявило о планах открыть посольство в Ливии еще 19 сентября. Отмечалось, что Москва планирует возобновить работу диппредставительства в столице страны Триполи.