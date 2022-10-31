Россия откроет посольство в еще одной стране

Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители уже отправились в страну для решения вопроса об открытии посольства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
Отмечается, что сразу после получения согласия от властей страны процедура оформления будет завершена.
Напомним, что МИД РФ заявило о планах открыть посольство в Ливии еще 19 сентября. Отмечалось, что Москва планирует возобновить работу диппредставительства в столице страны Триполи.
20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована, чтобы в Ливии закончился затянувшийся внутренний конфликт. Он отметил, что РФ будет и далее поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.