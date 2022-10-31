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42 минуты назад

Россия откроет посольство в еще одной стране

Никита Бородкин

Кандидат в послы России в Ливии ждет агреман от ливийских властей на назначение, российские представители уже отправились в страну для решения вопроса об открытии посольства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Россия откроет посольство в еще одной стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сразу после получения согласия от властей страны процедура оформления будет завершена.

Напомним, что МИД РФ заявило о планах открыть посольство в Ливии еще 19 сентября. Отмечалось, что Москва планирует возобновить работу диппредставительства в столице страны Триполи.

20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована, чтобы в Ливии закончился затянувшийся внутренний конфликт. Он отметил, что РФ будет и далее поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.

Политика,Михаил Богданов,Владимир Путин,МИД России,
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