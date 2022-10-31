В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
8 минут назад

Аксенов предложил проверять в Ростове-на-Дону грузовики, следующие в Крым

Газета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил проводить в Ростове-на-Дону досмотр грузовиков, следующих в Крым сухопутным маршрутом. Об этом он сообщил на заседании Совета министров республики, передает «Интерфакс».

Аксенов предложил изменить схему проверки грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Готовим предложения в части того, чтобы в Ростове-на-Дону пломбировали все грузы, чтобы мы проходили уже на въезд в Республику Крым без досмотров. К сожалению, это времени отнимает колоссальное количество», — сказал он.

По его словам, сейчас время ожидания для грузовиков при въезде в Крым со стороны Херсонской области составляет 6-7 часов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона приняли решение об отказе от организации мероприятий, связанных с Новым годом, за бюджетные средства.

Как указал глава крымского парламента, средства, которые планировалось выделить на новогодние мероприятия в этом году, будут использованы по-другому. Константинов также добавил, что региональные власти призывают минимизировать расходы на какую-либо новогоднюю атрибутику и в муниципальных образованиях.

Политика,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители