Аксенов предложил изменить схему проверки грузовиков

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил проводить в Ростове-на-Дону досмотр грузовиков, следующих в Крым сухопутным маршрутом. Об этом он сообщил на заседании Совета министров республики, передает «Интерфакс».
«Готовим предложения в части того, чтобы в Ростове-на-Дону пломбировали все грузы, чтобы мы проходили уже на въезд в Республику Крым без досмотров. К сожалению, это времени отнимает колоссальное количество», — сказал он.
По его словам, сейчас время ожидания для грузовиков при въезде в Крым со стороны Херсонской области составляет 6-7 часов.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона приняли решение об отказе от организации мероприятий, связанных с Новым годом, за бюджетные средства.
Как указал глава крымского парламента, средства, которые планировалось выделить на новогодние мероприятия в этом году, будут использованы по-другому. Константинов также добавил, что региональные власти призывают минимизировать расходы на какую-либо новогоднюю атрибутику и в муниципальных образованиях.