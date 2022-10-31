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18 минут назад

Мэр Белгорода подал в отставку

Lenta.ru

Глава администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода подал в отставку
Фото:  страница Антона Иванова во ВКонтакте страница Антона Иванова во ВКонтакте

По словам Гладкова, Иванов ушел переходит на новое место работы.

«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что над Белгородом работала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что в центре города около 11 утра по московскому времени прозвучало 16 взрывов. Приграничный российский город регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Политика,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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