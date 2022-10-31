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30 минут назад

В МИД РФ заявили, что обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать

ТАССиещё 1

Россия с сожалением отмечает дальнейшую деградацию ситуации на Корейском полуострове, заявил в понедельник журналистам директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

МИД РФ: обстановка на Корейском полуострове деградирует
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, обстановка [на Корейском полуострове] продолжает деградировать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Основную причину видим в том, что не было использовано окно возможностей [для урегулирования ситуации] и эта добрая воля, которая была продемонстрирована в том числе со стороны КНДР, когда она долгие годы воздерживалась от каких-либо таких акций на Корейском полуострове".

"К сожалению, сейчас мы видим переход от политики "добро в ответ на добро" к политике "острие против острия", - констатировал глава департамента МИД РФ.

Политика,МИД России,
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