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24 минуты назад

Вероятность существования зерновой сделки без России оценили

Lenta.ru

Россия обдумает, возвращаться ли к сделке по вывозу украинского зерна после того, как Киев, Анкара и ООН согласовали план движения судов. Так вероятность существования соглашения без участия Москвы в беседе с «Лентой.ру» оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы же не просто так приостановили [участие в зерновой сделке]. Та сторона неадекватно себя вела. Мы должны тоже как-то продемонстрировать свою реакцию на недружественные к нам действия. Но мы всегда сначала реагируем, а потом идет процесс договоренностей. Думаю, президент будет смотреть, насколько есть возможность вернуться к этой истории», — сказала член нижней палаты российского парламента.

"Мы здесь не для того, чтобы оставить кого-то без зерна. Будут же преподносить, что мы хотим оставить голодными какие-то страны, так же, к сожалению, пропаганда начинает работать". Светлана Журова, депутат Госдумы

Вернется ли Россия к сделке?

Поскольку участники сделки смогли принять решение без участия Москвы, Россия будет оценивать целесообразность участия в соглашении исходя из ситуации, утверждает Светлана Журова.

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«Здесь просто надо смотреть по ситуации, сейчас она меняется очень быстро. С той же Турцией у нас тоже были разногласия, но садились за стол переговоров и решали вопросы. Это вопрос дипломатии и договоренностей, а именно удержания этих договоренностей. Но в последнее время украинская сторона вообще этого не делает. Я думаю, надо просто смотреть, как пойдет дальше. Очень быстро все меняется, но по крайней мере наша реакция должна быть точно», — заключила она.

Как развивались события

31 октября в рамках сделки по зерну Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море без участия России. Делегация ООН проинформировала Россию о перемещениях.

Источник в МИД России заявил, что такие решения ни к чему не обязывают.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом. Там отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

В свою очередь, в МИД России сообщили, что договор приостановлен на неопределенный срок.

После решения России Минобороны Турции заявило о временном прекращении выхода судов с продовольствием из портов Украины.

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