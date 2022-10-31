Вероятность существования зерновой сделки без России оценили

«Здесь просто надо смотреть по ситуации, сейчас она меняется очень быстро. С той же Турцией у нас тоже были разногласия, но садились за стол переговоров и решали вопросы. Это вопрос дипломатии и договоренностей, а именно удержания этих договоренностей. Но в последнее время украинская сторона вообще этого не делает. Я думаю, надо просто смотреть, как пойдет дальше. Очень быстро все меняется, но по крайней мере наша реакция должна быть точно», — заключила она.